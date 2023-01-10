Возраст пошел на пользу: гляньте, какой пышкой была Вера Васильева в молодости

Вера Васильева по праву заслужила звание легенды советского кинематографа. На счету артистки огромное количество работ как в кино, так и в театре, но она даже не думает завершать свою карьеру.

В 97 лет актриса продолжает усердно работать. При этом Васильева радует поклонников не только своим невероятным талантом, но и потрясающей внешностью. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что выглядит Вера Кузьминична так, что ей остается только позавидовать.

А вот в молодости артистку, напротив, было сложно назвать красоткой. При просмотре фильмов, в которых звезда снималась в начале своей карьеры, можно увидеть, какой пышкой была Васильева. Например, довольно пухлыми щечками она могла похвастаться, когда засветилась в картине «Сказание о земле Сибирской» 1947 года.

Артистка, которой возраст пошел только на пользу, в одном из интервью призналась, что никогда не худела при помощи диет и занятий спортом. Зато, по словам знаменитости, даже в молодости она не злоупотребляла горячительными напитками и вела тихую размеренную жизнь без бессонных ночей, что теперь и позволяет ей выглядеть привлекательно.