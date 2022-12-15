Возраст не взял свое: глазам не поверите, увидев 86-летнюю бабушку-качка (фото)

Впервые в тренажерный зал Эрнестина Шепард пришла в возрасте 56 лет. Тогда мало кто мог подумать, что американка настолько войдет во вкус, что окажется в «Книге рекордов Гиннесса» как самая старая бодибилдерша в мире.

Эрнестина решила заняться спортом после того, как не смогла выбрать себе купальник. На шоппинг вместе с ней отправилась сестра: родственницы оказались недовольны тем, что увидели в зеркале, и твердо решили взяться за себя.

Сестра Шепард вскоре скончалась от аневризмы головного мозга — тогда культуристка и решила установить в память о ней мировой рекорд, что ей удалось сделать в 2010-м. Знаменитость до сих пор тягает железо, о чем охотно рассказывает в социальных сетях, публикуя свои фотографии.

Сегодня Шепард уже 86 лет, но возраст свое не взял. Она по-прежнему выглядит великолепно и находится в потрясающей физической форме. Культуристка тщательно следит за своим питанием и каждый день пробегает по 15 километров.