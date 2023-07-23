Возраст не помеха: в Митю из «Последнего дела Вареного» влюбится каждая

В 90-е бандитская комедия «Последнее дело Вареного» пользовалось огромной популярностью. Одна из главных ролей в картине досталась Виталию Скворкину — он сыграл молодого экспедитора Митю Сизухина. До участия в съемках «Последнего дела» он успел появиться на экране лишь однажды, сыграв молодого Инфантьева в картине Евгения Пашкевича «Дни человека». Актеру прочили большое будущее, но, увы, этот проект так и остался для него последним в российском кинематографе.

Сразу после выхода комедии он переехал в Париж, где продолжает жить и работать сегодня. Увидеть талантливого артиста можно на сцене театра SYMPOSION. В этом году Виталию Скворкину исполнится 55 лет. Кроме игры в театре мужчина увлекается живописью.

За прошедшие годы он сильно изменился, но исключительно в лучшую сторону. Виталий одевается по французской моде и носит длинные волосы. Из стройного юноши он превратился в элегантного и привлекательного мужчину.