Возраст не помеха: этот молодой красавчик вскружил голову Светличной (фото)

Светлана Светличная всегда была окружена вниманием мужчин. Главный секс-символ советского кино и сама питала большую слабость к противоположному полу. При этом возраст никогда не имел для актрисы особого значения.

В свое время голову звездной блондинке вскружил молодой стилист Руслан Татьянин. Он сам нашел контакты знаменитости и предложил ей свои услуги. Светличная настояла на личной встрече — так и началось их общение.

Артистка с благодарностью вспоминает о том периоде своей жизни.

Больше всего, по словам Светланы Афанасьевны, ей нравилось участвовать в фотосессиях у Руслана. Однако, как пишет издание «АиФ», несколько лет назад пути Светличной и Татьянина окончательно разошлись.

Причины разрыва звезда не раскрывает. Артистка отметила лишь, что у нее со стилистом были некоторые разногласия, из-за которых эффектный красавчик мог затаить на нее обиду.