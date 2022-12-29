Возраст Мымры из «Служебного романа» повергнет в шок: сегодня в такое верится с трудом

Образ суровой Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» уже давно стал каноничным. Однако, глядя на эту женщину и ее строгий непритязательный стиль, трудно вот так сходу назвать ее возраст.

Впрочем, гадать вовсе и не нужно, ведь госпожа Калугина сама призналась, сколько ей лет в одном из диалогов с Новосельцевым. В этой сцене начальница разоткровенничалась и сокрушенно произнесла: «Превратила себя в старуху, а мне ведь только 36. Я моложе вас, Анатолий Ефремович». Описать реакцию подчиненного одним словом невозможно — на лице героя читались шок, смущение и оторопь. Видимо, весь коллектив был уверен, что Мымре Людмиле Прокофьевне уже давно за пятьдесят, а в то время такой возраст у женщин считался чуть ли не преклонным.

Кстати, самой Алисе Фрейндлих на момент съемок исполнилось 43 года. Стоит признать, что выглядела она намного лучше своей экранной героини. А современные женщины возраста Калугиной вообще будут смотреться рядом с ней как дочери или младшие сестры — спасибо за это развитой индустрии красоты.