Возраст дает о себе знать: что стало с Кориковой из «Бедной Насти», которая пропала с экранов

Актриса Елена Корикова всегда обладала поистине ангельской внешностью. Невысокая и тоненькая блондинка с большими глазами и пухлыми губами будто сочетала в себе все качества, которыми должна была быть наделена русская барышня из романов классической литературы XIX века. Этот образ полюбился и режиссерам, которые активно снимали Елену Корикову в этом амплуа.

Всенародная любовь зрителей пришла к актрисе после выхода на экраны исторической теленовеллы «Бедная Настя», где она сыграла главную роль. После этого сериала о белокурой красавице грезили все мужчины страны. Однако после грандиозного успеха картера артистки пошла на спад, а последние годы она и вовсе пропала с экранов.

Возможно, причина в изменившейся внешности Кориковой, ведь 51-летняя женщина уже не может претендовать на роль молодых барышень, а других ролей ей не давали. Сейчас актриса все еще выглядит неплохо, но годы не скрыть: на юного белокурого ангела она больше не похожа. Выдают морщины, дряблая кожа и потухший взгляд.