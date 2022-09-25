Возраст берет свое: как Света Букина изменилась со времен «Счастливы вместе»

Актриса совсем не похожа на свою героиню.

Многие помнят озорную блондинку Свету Букину из сериала «Счастливы вместе». Эту роль блестяще воплотила актриса Дарья Сагалова, которая в реальной жизни сильно отличается от наивной и слегка глупой героини.

Актриса окончила хореографический факультет и открыла «Школу танцев Дарьи Сагаловой», после чего получила еще одну специальность — журналиста. Что же касается актерской карьеры, то знаменитость можно назвать заложницей одной роли. Примечательно, что сама Дарья теплых чувств к своей героине не питала. Зато Букина покорила всех мужчин страны: не зря актрису удостоили звания секс-символа.

Сегодня Сагаловой 36 лет, она замужем и воспитывает троих детей. При этом звезда заметно изменилась со времен ситкома, сделавшего ее популярной. Поклонники отмечают, что возраст актрисы все же берет свое. Теперь она, хоть и верна любимому блонду, совсем не похожа на Свету Букину.

Добавим, что Дарья продолжает вести занятия с учениками своей школы. Кроме того, она попробовала себя в роли телеведущей. О своих успехах артистка охотно рассказывает интернет-пользователям в социальных сетях.