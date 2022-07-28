Возобновление карьеры не удалось: правда о жизни Понаровской вышла наружу
Артистка решилась на откровенное признание.
Ирина Понаровская рассказала о своих попытках возобновить карьеру. Вернуть былую популярность певица пытается с 2019 года.
Прославленная исполнительница в 2008 году заявила, что покидает сцену и планирует посвятить все свое время семье. Спустя 11 лет Понаровская вдруг решила возобновить концертную деятельность, начала появляться в различных шоу и выпускать композиции. Однако за прошедшее время ей так и не удалось вернуть ушедшую славу, что сказалось на ее образе жизни.
Как рассказала певица порталу «Антенна», сейчас она живет весьма скромно, несмотря на известное имя. Артистка отказалась от своих творческих амбиций и больше не пытается захватить музыкальный Олимп.
«По меркам имени и статуса я живу весьма скромно», — признается исполнительница.
Также Понаровская обратила внимание, что большая часть ее забот связана с детьми и семьей. По словам знаменитости, она старается сделать все, чтобы улучшить жизнь наследников, поэтому посвящает им свое свободное время.