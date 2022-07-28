Возобновление карьеры не удалось: правда о жизни Понаровской вышла наружу

Ирина Понаровская рассказала о своих попытках возобновить карьеру. Вернуть былую популярность певица пытается с 2019 года.

Прославленная исполнительница в 2008 году заявила, что покидает сцену и планирует посвятить все свое время семье. Спустя 11 лет Понаровская вдруг решила возобновить концертную деятельность, начала появляться в различных шоу и выпускать композиции. Однако за прошедшее время ей так и не удалось вернуть ушедшую славу, что сказалось на ее образе жизни.

Как рассказала певица порталу «Антенна », сейчас она живет весьма скромно, несмотря на известное имя. Артистка отказалась от своих творческих амбиций и больше не пытается захватить музыкальный Олимп.

«По меркам имени и статуса я живу весьма скромно», — признается исполнительница.

Также Понаровская обратила внимание, что большая часть ее забот связана с детьми и семьей. По словам знаменитости, она старается сделать все, чтобы улучшить жизнь наследников, поэтому посвящает им свое свободное время.