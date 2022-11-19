Возненавидели друг друга: из-за чего переругались и куда пропали «Братья Гримм»

В 2005 году на всю страну прогремел дуэт рыжеволосых близнецов «Братья Гримм»: их хиты «Ресницы» и «Кустурица» звучали отовсюду. Братья продолжала выпускать песни, но в какой-то момент все резко закончилось – и исполнители навсегда разошлись. Что произошло?

Братья-близнецы Борис и Константин Бурдаевы создали группу «Магеллан» еще в 90-е, а позже переименовались в «Братьев Гримм». Однажды талантливых парней заметил продюсер и пригласил в Москву. Братьев ждал оглушительный успех, но отношения между Борисом и Константином накалялись.

Братья не могли определиться, кто же из них главный и на ком держится группа.

В коллективе начались конфликты. Не предупредив брата, Константин заявил о распаде «Братьев Гримм». После этого близнецы Бурдаевы не разговаривали десятилетие.

Сегодня у каждого из братьев своя жизнь. Борис занимается занимается новыми проектами — Octopus Maiden и Octopus Maiden, в 2009 году музыкант развелся с супругой, а Константин пытается возродить «Братьев Гримм» и женат третьим браком на балерине Татьяне Левиной.