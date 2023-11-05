«Возненавидел»: Леонов постоянно ссорился с сыном по нелепой причине

Евгений Леонов стал отцом в 1959 году, когда родился его сын Андрей. Он старательно заботился о мальчике, но иногда между ними все же случались ссоры, которые на всю жизнь запомнились Леонову-младшему.

Так, большой конфликт между ними возник на фоне вождения. В 13 лет Андрей впервые сел за руль, когда его отец снимался в картине «Гонщики» Игоря Масленникова. И Леонов-старший учил сына управлять машиной, но будущий актер не был в восторге от этих уроков. Легенда советского экрана просил сына ехать медленнее, «соизмерять» скорость автомобиля.

«Я так возненавидел и слово „соизмеряй“, и папу недолюбливал», — признался артист в шоу «Звезды сошлись».

В некоторых же случаях Леонов-старший даже позволял себе кричать на наследника, когда был полностью недоволен его ездой. В такие моменты молодой водитель останавливал машину и отказывался дальше ехать, пока отец не успокоится.