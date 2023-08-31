Возмужавший сын и лапочка-дочка: немецкие дети Шатунова вернулись в Россию

Семья легенды 80-х Юрия Шатунова вернулась в Россию после долгих лет жизни в Германии. Супруга и дети артиста приехали в столицу ради открытия памятника, который установят в честь экс-солиста «Ласкового мая».

Вдова Шатунова Светлана вместе с наследниками Дэннисом и Эстеллой живет в маленьком городке Бад-Хомбург в элитном районе. Именно здесь несколько лет назад певец приобрел большой дом.

Дети, по словам Светланы, растут копиями своего папы, однако удостовериться в этом не так-то просто. Родители никогда не показывали фотографий Дэнниса и Эстеллы и не выводили их в свет. В Сети можно найти лишь пару снимков, на которых запечатлены наследники Шатунова. На одном фото лица детей размыты, на другом есть лишь сын.

Впрочем, поклонникам певца этого было достаточно. Они не скупились на комплименты, увидев детей своего кумира: Дэннис, по их словам, сильно возмужал, а Эстелла — просто лапочка и милашка.

Дети Шатунова родились в Германии. Артист говорил, что переезд не входил в его планы, просто так случилось.