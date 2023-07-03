Возмужавший особенный сын Нетребко получил сотни комплиментов от россиянок (фото)

Растет не по дням, а по часам.

Анна Нетребко воспитывает сына Тьяго, которому врачи поставили неизлечимый диагноз «аутизм». Певица делает все возможное, чтобы ее особенный наследник ни в чем не нуждался и жил полноценной жизнью. И у нее это прекрасно получается.

В социальных сетях звезда периодически показывает Тьяго поклонникам. Из маленького мальчика он медленно, но верно превращается в привлекательного юношу. Осенью этого года ему исполнится уже 15 лет.

Новая публикация Нетребко произвела фурор. Артистка продемонстрировала свежие фотографии и видео с сыном, и россиянки удивились тому, как сильно Тьяго возмужал и похорошел.

«Такой красавчик. Подрос, постройнел, огонь!», «Мамина гордость. Такой приятный молодой человек», «Такой статный парень. Искренний и светлый», «Тьяго растет не по дням, а по часам. Вы очень похожи»,

— восхитились юношей интернет-пользователи.