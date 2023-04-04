Возмужал и расцвел: посмотрите на Трофимова из «Кадетства» спустя годы

Артур Сопельник прославился после роли Саши Трофимова в сериале «Кадетство». Его образ вдохновил многих молодых людей на поступление в военное училище. А самому артисту создал проблемы, поставив штамп на карьере. С годами артисту удалось дистанцироваться от образа романтичного суворовца и сменить имидж.

Свежие фотографии доказывают — актер возмужал и расцвел. Бакенбарды и усы добавили Артуру маскулинности. Теперь он выглядит более взрослым и уверенным в себе. Во взгляде появилась глубина, как отмечают поклонники.

«С возрастом становишься все краше», «Шикарный мужчина в самом расцвете сил!», «Эталон красоты мужской», — пишут поклонницы кинозвезды.

Недавно Сопельник женился, попробовал себя в режиссуре короткометражных фильмов, снялся во многих мелодрамах, ситкомов и поработал с Александром Петровым.