Возмутительному моменту в «Иван Васильевич меняет профессию» нашли объяснение

Большинство фильмов Леонида Гайдая разобрали на цитаты, и «Иван Васильевич меняет профессию» не стал исключением. Немало запомнилась россиянам сцена ограбления квартиры Шпака Жоржем Милославским.

Когда герой находит деньги в одном из ящиков комода, он вдруг смотрит в камеру и произносит уже крылатую фразу: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас, конечно, есть».

Этот момент часть зрителей любит, другая не придает ей значения, а третья ею возмущается, как то было на канале «Хомо люденс »:

«Это была реклама. В прямом смысле слова. Поэтому для кино тех времен она была не совсем подходящей».

На этот счет быстро нашлись несогласные, которые посчитали, что этот момент — вовсе не рекламный трюк, а пародия на рекламу. Кроме того, сцена считается экспромтом Леонида Куравлева, который Гайдай не стал вырезать из ленты.