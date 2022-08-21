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Возмутительному моменту с участием Ширвиндта на съемках «Трое в лодке, не считая собаки» нашли объяснение

21 августа 2022 13:45
Возмутительному моменту с участием Ширвиндта на съемках «Трое в лодке, не считая собаки» нашли объяснение

Актер поступил некрасиво.

Известный своим сложным характером Александр Ширвиндт сумел неприятно удивить зрителей нашумевшей картины. Поступок прославленного актера много лет бурно обсуждался среди поклонников «Трое в лодке, не считая собаки».

Так, на съемках Ширвиндт невзлюбил фокстерьера по кличке Грех, который был добрым, но глупым псом, и то и дело сталкивал его в воду. В конце концов, то и дело купающаяся в холодной воде собака простудилась.

Стоило лишь узнать об этом кинокритикам и поклонникам кинематографа, как в прессе поднялась буча. Ширвиндту, в котором проснулась совесть, пришлось возить пса в ветклинику. Лишь позже актер неловко оправдался: подобным образом он просто хотел подшутить над собакой, ничего плохого Греху актер не желал, однако, простить его фанаты сразу не сумели, сообщает Life.

Фото: Фото: скриншот "Двое в лодке, не считая собаки"
Алина Крылова
Алина Крылова
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