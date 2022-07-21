Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»

Казалось бы, какие скандалы могли вспыхивать вокруг невинной детской передачи вроде «Спокойной ночи, малыши!», однако они преследовали создателей на протяжении долгих лет.

Одной из причин послужил герой Хрюша, которого несколько раз пытались убрать из кадра. В первый раз кукольный персонаж смутил взрослых зрителей тем, что не моргает в отличие от Фили, Степашки и Каркуши. В ответ на недовольство создатели заменили кукол на людей, что вызвало взрыв негодования со стороны большинства родителей.

Второй раз Хрюша «перешел дорогу» мусульманам СССР, который потребовали заменить «свинью». Редактор программы не пошла на поводу у критиков и напомнила, что Коран запрещает употреблять свинину в пищу, а смотреть на игрушечного поросенка религией не возбраняется. Жалобы стихли на несколько лет, пока создатели «Спокойной ночи, малыши!» не получили гневное письмо.

«Где это видано, чтобы свиньи и собаки воспитывали детей?!» — цитирует издание «Культурология ».

В этот раз, как и в предыдущие, отстоять персонажа удалось благодаря детям, которые уже не могли представить передачу без полюбившегося Хрюши.