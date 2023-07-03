Возьмут даже без собеседования: этому знаку Зодиака проще всего получить желаемую работу

Астрологи назвали знак, от которого в восторге все эйчары и работодатели.

Для большинства людей поиски нового места работы и собеседования являются синонимами стресса. Как пройдет беседа с менеджером по персоналу? Что подумает руководитель, если доведется познакомиться с ним лично? Как не допустить невзначай какую-нибудь досадную ошибку? Эти вопросы мучают сотни тысяч кандидатов на должности, и лишь представители одного из знаков зодиака ходят на собеседования, как на праздник. Рассказываем, какой знак чаще всего получает работу мечты, причем даже без особенных усилий.

Стрелец

По словам астрологов, самое благоприятное впечатление о себе у эйчаров и работодателей оставляет Стрелец. Один из главных секретов такого успеха - умение огненного знака успешно вписываться в предлагаемые обстоятельства и при этом оставаться собой.

Стрелец не из тех, кто станет скромно умалчивать о своих талантах и достижениях, но и не из тех, кто будет заливаться соловьем о своих достижениях. Одним словом, ему удается соблюсти золотую середину - и не произвести впечатление хвастуна, и как бы невзначай упомянуть о том, чем гордится.

Умение вписываться в рамки коммуникации между менеджером по персоналу и соискателем также свойственно Стрельцам.

Этот знак обладает прекрасным даром рассказывать о себе и своих рабочих заслугах без занудства, легко, интересно, а главное - просто, без заумных фраз.

Не секрет, что в некоторых компаниях практикуют “стрессовые” собеседования или во время интервью соискателю задают каверзные вопросы. В таких ситуациях Стрелец также не теряет лица, не смущается и не нервничает. Он спокойно и тактично дает ответы, если это уместно, может разрядить обстановку шуткой.

Кстати, многие эксперты советуют перед прохождением собеседования изучить информацию о компании или предприятии.

Не только для того, чтобы ознакомиться с отзывами прежних сотрудников, но и чтобы быть в курсе. Если у него возникнут вопросы, он сможет задать их во время личной встречи с эйчаром.

В результате у менеджера по подбору персонала и руководителя, если он также присутствует на собеседовании или знакомится с соискателем отдельно, складывается определенное представление о Стрельце - как о заинтересованном в должности человеке, который действительно разбирается в теме.

Заинтересованность Стрельца и его умение мягко адаптироваться под ситуацию также оставляют благоприятное впечатление.

Благодаря своим способностям и обаянию этому огненному знаку удается получить работу своей мечты, порой даже без собеседования, когда ему сразу предлагают приходить с трудовой книжкой.