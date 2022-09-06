Возмущению зрителей нет предела: выходку Семенович предали огласке

Выступление Анны Семенович в Ленинградской области обернулось полным провалом. Звезда, которую уличили в обмане, возмутила поклонников своей выходкой.

В социальных сетях певица опубликовала видео, снятое во время мероприятия. Вот только комплиментов в свой адрес экс-солистка группы «Блестящие» так и не дождалась. Напротив, подписчики принялись травить артистку, которую быстро вывели на чистую воду.

Многие обратили внимание на то, что Семенович пела под фонограмму. Интернет-пользователи призвали исполнительницу к ответу. Оскорбленные поклонники подчеркнули, что звездам отечественного шоу-бизнеса должно быть стыдно выходить на сцену и притворяться, будто они поют по-настоящему. Тем самым, по мнению многих, музыканты, и Семенович в том числе, проявляют неуважение к слушателям.

Отметим, что мнение знаменитости по этому поводу остается неизвестным. Семенович отвечать на нападки подписчиков нужным не посчитала.