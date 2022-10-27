Возмущению французов не было предела: выходку Караченцова запомнили надолго

Первую широкую известность Николаю Караченцову принесла главная роль в рок-опере «Юнона и Авось». Премьера постановки прошла в «Ленкоме» в 1981 году. Именно благодаря участию в спектакле артист познакомился с известным французским кутюрье Пьером Карденом. Дизайнер приехал в СССР спустя год после громкой премьеры и остался очарован рок-оперой. Он тут же загорелся идеей показать «Юнону и Авось» в собственном театре в Париже.

Его поддержка позволила организовать зарубежные гастроли для советских артистов в 1973 году. Модельер охотно общался с Николаем Караченцовым, приглашал его в гости и дарил дорогие презенты. Карден познакомил артистов и с лучшей светской журналисткой столицы Франции, которая с радостью организовала ужин для звезд театра. Только Караченцов проявил себя там не лучшим образом.

Критикесса оказалась заядлой любительницей кошек. Один из ее питомцев беспардонно устроился на коленях Николая за столом. Тогда актер взял его за шкирку и отбросил в сторону. Уже через секунду кот вернулся на прежнее место. Караченцов наглости терпеть не стал.

«Поднял и прямо в морду сказал: „Сейчас повторю. Ненавижу, когда животные лезут в мою тарелку“», — вспоминал артист свою реакцию в книге «Корабль плывет».

Карден поспешил сгладить ситуацию и перевел все в шутку: модельер испугался, что журналистка отомстит Караченцову за такое поведение разгромной рецензией. Но она выпустила хвалебный отзыв в прессе.