Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли

Брэд Питт готов вновь примерить брутальный образ Джерри Лейна и продолжить крошить зомби. Казалось бы, прошло уже больше десяти лет с выхода первого фильма «Война миров Z» в 2013 году, но у Paramount большие надежды на сиквел.

Студия рассчитывает повторить — а то и превзойти — кассовый успех оригинала, который принес около 540 миллионов долларов в прокате и стал одним из самых успешных проектов в карьере актера.

Идея продолжения давно витала в воздухе: несколько лет назад режиссером должен был стать легендарный Дэвид Финчер, но проект тогда не сдвинулся с мертвой точки. Теперь же сиквел стал приоритетом студии, и подготовка к съемкам вот-вот начнется.

Paramount будет работать в поте лица

Новый глава Paramount-Skydance Дэвид Эллисон озвучил масштабные планы по возрождению культовых франшиз. И речь не только о сиквеле «Войны миров Z». В ближайшие годы студия собирается радовать фанатов новыми фильмами по «Топ Гану» с Томом Крузом, «Звездному пути» и, конечно, «Трансформерам».

В списке не только блокбастеры с громкими взрывами, но и полюбившиеся публике хорроры. В планах снять продолжения «Тихого места» и «Улыбки», а для семейного просмотра готовят новую часть «Ночи в музее».

И, как вишенка на торте, студия получила полный контроль над франшизой «Терминатор», так что новинок здесь тоже стоит ждать.

Один из наших главных приоритетов — сделать Paramount снова привлекательной для талантливых сценаристов и постановщиков, — поделился Эллисон.

