Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли

Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли

17 августа 2025 12:19
Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли

Культовые франшизы ждет перезапуск.

Брэд Питт готов вновь примерить брутальный образ Джерри Лейна и продолжить крошить зомби. Казалось бы, прошло уже больше десяти лет с выхода первого фильма «Война миров Z» в 2013 году, но у Paramount большие надежды на сиквел.

Студия рассчитывает повторить — а то и превзойти — кассовый успех оригинала, который принес около 540 миллионов долларов в прокате и стал одним из самых успешных проектов в карьере актера.

Идея продолжения давно витала в воздухе: несколько лет назад режиссером должен был стать легендарный Дэвид Финчер, но проект тогда не сдвинулся с мертвой точки. Теперь же сиквел стал приоритетом студии, и подготовка к съемкам вот-вот начнется.

Paramount будет работать в поте лица

Новый глава Paramount-Skydance Дэвид Эллисон озвучил масштабные планы по возрождению культовых франшиз. И речь не только о сиквеле «Войны миров Z». В ближайшие годы студия собирается радовать фанатов новыми фильмами по «Топ Гану» с Томом Крузом, «Звездному пути» и, конечно, «Трансформерам».

Возможны осадки в виде сиквелов: Брэд Питт снова будет мочить зомби — а Paramount точит карандаши для подсчета прибыли

В списке не только блокбастеры с громкими взрывами, но и полюбившиеся публике хорроры. В планах снять продолжения «Тихого места» и «Улыбки», а для семейного просмотра готовят новую часть «Ночи в музее».

И, как вишенка на торте, студия получила полный контроль над франшизой «Терминатор», так что новинок здесь тоже стоит ждать.

Один из наших главных приоритетов — сделать Paramount снова привлекательной для талантливых сценаристов и постановщиков, — поделился Эллисон.

Ранее мы писали: Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

Фото: Кадры из фильма «Трансформеры» (2007 г.), ​​«Война миров Z» (2013 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих» «Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих» Читать дальше 18 августа 2025
«Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю «Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю Читать дальше 17 августа 2025
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера Читать дальше 14 августа 2025
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз Читать дальше 18 августа 2025
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа «Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа Читать дальше 18 августа 2025
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика «Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика Читать дальше 18 августа 2025
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий Читать дальше 18 августа 2025
Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Читать дальше 18 августа 2025
В мрачном сериале «Чужой: Земля» появился Сид из «Ледникового периода» — и это вовсе не смешная отсылка ради отсылки (есть скрытый смысл) В мрачном сериале «Чужой: Земля» появился Сид из «Ледникового периода» — и это вовсе не смешная отсылка ради отсылки (есть скрытый смысл) Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше