«Возможно, он был последний»: горькая участь Пугачевой больше не секрет

Вот уже несколько месяцев покинувшая страну Алла Пугачева живет в Израиле. Поклонники считают, что выступать на сцене или блистать на светских мероприятиях она больше не будет. За рубежом артистка не так популярна, как на родине, да и площадок, достойных ее уровня, найдется немного.

Хореограф Егор Дружинин косвенно подтвердил эти опасения. Именно он занимался подготовкой юбилейного шоу Примадонны в Кремле три года назад. И хотя артист мечтал бы снова поработать с исполнительницей, на такое будущее он не надеется.

«Возможно, он был последний», — пессимистично окрестил Дружинин прошедший тогда концерт в эфире RU.TV.

На шоу места в зале мечтали раскупить многие поклонники звезды, но практически все билеты забрали ее коллеги и близкие друзья, приехавшие на праздник.

Кроме того, Егор заявил, что работа с исполнительницей — эта та задача, которая будет по плечу далеко не всем. У нее довольно вспыльчивый и требовательный характер, и хореограф даже собирался прервать их сотрудничество. Но затем они пришли к компромиссу и остались довольны совместным трудом.