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«Возможно, лучший фильм в истории»: ради нового «Супермена» Джордж Мартин даже отвлекся от «Ветров зимы» — и не пожалел

27 июля 2025 16:40
«Возможно, лучший фильм в истории»: ради нового «Супермена» Джордж Мартин даже отвлекся от «Ветров зимы» — и не пожалел

Картина напомнила писателю его далекое детство.

Джордж Мартин — человек занятой, работа над «Ветрами зимы» кипит, и в кино с женой писатель не выбирался уже несколько месяцев. Но ради «Супермена» Джеймса Ганна создатель «Песни льда и огня» сделал исключение — и, похоже, ни капли не расстроился.

В своем блоге писатель признался: перед ним, возможно, лучший фильм о Человеке из Стали за всю историю. Да, вы правильно поняли, о блокбастере с Кавиллом — ни слова.

«Возможно, лучший фильм в истории»: ради нового «Супермена» Джордж Мартин даже отвлекся от «Ветров зимы» — и не пожалел

«Супс и я — старые друзья», — написал Мартин, и тут же добавил, что новый Супермен напомнил ему героя из тех самых комиксов, которые он читал в детстве.

«Странный гость с другой планеты, обладающий силами и способностями, далеко превосходящими возможности смертных. Возможно, лучший фильм о нем в истории».

При этом Мартин не без ехидства уточнил: технически герой всегда был иммигрантом — причем нелегальным.

По словам писателя, визуально фильм выглядит великолепно, а Джеймс Ганн отлично справился с кастингом. Рэйчел Броснахэн, сыгравшая Лоис Лейн, впечатлила Мартина настолько, что он поставил ее в один ряд с Марго Киддер из культовой классики. А вот с Лексом Лютором, в исполнении Николаса Холта, все даже проще:

«Возможно, лучший фильм в истории»: ради нового «Супермена» Джордж Мартин даже отвлекся от «Ветров зимы» — и не пожалел

«Лучший Лютор всех времен, безоговорочно. По-настоящему пугающий злодей».

Не остался без похвалы и сам Супермен — «мальчишка в плаще», как называет его Мартин. Писатель искренне надеется, что Коренсвет сыграет Кал-Эла еще не в одном фильме.

«Супермен» уже в прокате и, судя по реакции одного из самых придирчивых гиков на планете, Джеймсу Ганну действительно удалось невозможное — вернуть веру в героя, который умеет летать и никогда не врет.

Ранее мы писали: Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был еще кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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