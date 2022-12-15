Возьмите на заметку: эту рождественскую традицию Елизаветы II одобрит каждая россиянка

Королевское Рождество у многих ассоциируется с изысканным столом, золотой посудой и чопорными гостями. На самом деле Виндзорам не чужды и вполне приземленные традиции, а одну из них можно взять на вооружение каждой хозяйке.

Во время правления Елизаветы II гости, приглашенные в монаршую семью праздновать Рождество, приносили угощения с собой. Это и салаты, и горячее, и закуски, и десерты. Такой подход избавлял членов королевского дома, точнее их шеф-поваров, от необходимости стоять у плиты целый день, наготавливая на большое количество человек.

А если кто-то из Виндзоров желал принести к столу что-то свое, то королева давала добро. Так, ни один праздник не обходился без слив принца Чарльза, которые он выращивал в собственном саду.

Эту королевскую традицию можно перенять и россиянкам. Только речь, конечно, не про Рождество, а про Новый год. Ведь это намного удобнее, когда гости сами приносят еду. Хозяйке не придется весь день 31 декабря проводить на кухне, чтобы нарезать салаты, запечь мясо и соорудить торт. К тому же такой подход сделает стол разнообразнее.