Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу

Евгения Медведева примет участие в качестве ведущей в шоу «Вызов». Подробностями ситуации поделился Дмитрий Губерниев.

Как рассказал телеведущий, в ближайшее время он станет лицом нового проекта, а звезда фигурного катания — его коллегой. Вместе знаменитости будут испытывать на прочность отечественных знаменитостей, среди которых окажутся не только артисты, но и спортсмены, а формат шоу звезда экрана характеризует как «спортивно-интеллектуальный».

«Мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых „селебов“, которых внимательнейшим образом возьмут в оборот», — рассказал Губерниев в эфире одного из федеральных каналов.

Как отметил комментатор, съемки проекта начнутся уже в августе в Карелии. Пока неизвестно, кто именно примет участие в «Вызове» и когда он появится в эфире, однако сам телеведущий не сомневается в успехе будущего шоу. По словам знаменитости, особенно популярна программа будет у спортивной аудитории.