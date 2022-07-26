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Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу

26 июля 2022 10:45
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу

Спортсменка активно осваивает новые для себя профессии.

Евгения Медведева примет участие в качестве ведущей в шоу «Вызов». Подробностями ситуации поделился Дмитрий Губерниев.

Как рассказал телеведущий, в ближайшее время он станет лицом нового проекта, а звезда фигурного катания — его коллегой. Вместе знаменитости будут испытывать на прочность отечественных знаменитостей, среди которых окажутся не только артисты, но и спортсмены, а формат шоу звезда экрана характеризует как «спортивно-интеллектуальный».

«Мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых „селебов“, которых внимательнейшим образом возьмут в оборот», — рассказал Губерниев в эфире одного из федеральных каналов.

Как отметил комментатор, съемки проекта начнутся уже в августе в Карелии. Пока неизвестно, кто именно примет участие в «Вызове» и когда он появится в эфире, однако сам телеведущий не сомневается в успехе будущего шоу. По словам знаменитости, особенно популярна программа будет у спортивной аудитории.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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