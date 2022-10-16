Возлюбленный годился в сыновья: такого о звезде «Первого свидания» вы точно не знали

Лидия Шапоренко не смогла построить головокружительную карьеру в кино. Пожалуй, самый яркий проект с участием знаменитости — «Первое свидание», где она засветилась в возрасте 20 лет. Из-за невостребованности в профессии актриса стала все чаще прикладываться к бутылке, что не обошлось без последствий.

Несмотря на пагубную привычку, Шапоренко сохранила свою привлекательность. Звезда продолжала пользоваться вниманием у мужчин и в 50 лет закрутила роман с тем, кто годился ей в сыновья. Избраннику артистки, который оказался ее преданным поклонником, было всего 25 лет.

Несмотря на то, что возлюбленный буквально носил Шапоренко на руках, счастливой себя рядом с ним она не чувствовала. Это заставило актрису, которая, казалось бы, решила раз и навсегда покончить с алкоголем, вновь взяться за старое. Впоследствии артистку уволили из театра, поэтому в 56 лет она скончалась после борьбы с онкологией.