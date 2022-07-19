Возлюбленная терпеть не стала: 59-летний Домогаров снова одинок

59-летний Александр Домогаров расстался со своей возлюбленной. Больше года назад он впервые признался, что состоит в отношениях с хореографом Татьяной Степановой. По его словам, с танцовщицей он обрел желаемую гармонию дома. Роман продлился больше 10 лет, но теперь пара распалась.

По информации «Экспресс газеты », виноват в расставании сам Домогаров. Знакомая бывших влюбленных рассказала, что Татьяна устала жить без штампа в паспорте и прощать актеру все его недостатки, которых было немало. По словам девушки, артист постоянно критиковал Татьяну за то, что она недостаточно развивается. Ей же пришлось отказаться от мечты о детях, так как Домогаров не хотел пополнения в семье. Все материнские чувства Степанова реализовывала на работе, обучая танцам малышей.

Кроме того, актер не скрывал от возлюбленной наличие у него других пассий. Татьяна не могла конкурировать и с бывшей женой артиста. Александр поддерживал близкие отношения со своей второй супругой Ириной, часто отдыхал вместе с ней, а в последнее время помогал с лечением от онкологии. 36-летняя возлюбленная такое поведение терпеть не стала.