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Возлюбленная терпеть не стала: 59-летний Домогаров снова одинок

19 июля 2022 10:55
Возлюбленная терпеть не стала: 59-летний Домогаров снова одинок

Отношения артиста с молодой преподавательницей по танцам закончились.

59-летний Александр Домогаров расстался со своей возлюбленной. Больше года назад он впервые признался, что состоит в отношениях с хореографом Татьяной Степановой. По его словам, с танцовщицей он обрел желаемую гармонию дома. Роман продлился больше 10 лет, но теперь пара распалась.

По информации «Экспресс газеты», виноват в расставании сам Домогаров. Знакомая бывших влюбленных рассказала, что Татьяна устала жить без штампа в паспорте и прощать актеру все его недостатки, которых было немало. По словам девушки, артист постоянно критиковал Татьяну за то, что она недостаточно развивается. Ей же пришлось отказаться от мечты о детях, так как Домогаров не хотел пополнения в семье. Все материнские чувства Степанова реализовывала на работе, обучая танцам малышей.

Кроме того, актер не скрывал от возлюбленной наличие у него других пассий. Татьяна не могла конкурировать и с бывшей женой артиста. Александр поддерживал близкие отношения со своей второй супругой Ириной, часто отдыхал вместе с ней, а в последнее время помогал с лечением от онкологии. 36-летняя возлюбленная такое поведение терпеть не стала.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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