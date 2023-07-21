Возлюбленная Леголаса из «Властелина колец» вызвала переполох в Сети: народ негодует

Звезда «Властелина колец» Орландо Блум скоро может снова оказаться в списке холостяков. По крайней мере, так считают его поклонники. Дело в том, что его возлюбленная Кэти Перри совсем перестала за собой следить.

Певица всегда отличалась своей «кукольной» внешностью: большие глаза, густо подведенные ресницы, яркие наряды, стройная фигура. Однако недавно Сеть наводнили фотографии, на которых Кэти предстает не в лучшем виде. Артистка выглядит неухоженной и растолстевшей: талия расплывается, щеки растут, а руки полнеют. Это особенно заметно в обтягивающем наряде, который подчеркивает все «пышности» звезды. От привычной куколки Кэти остались только ее глаза и улыбка.

Впрочем, у Перри всегда были проблемы с весом. После первых родов певица набрала лишний вес, но она быстро от него избавилась. Однако сегодняшние метаморфозы Кэти трудно объяснить. Поклонники со всего мира негодуют, глядя на Перри, и предрекают звездной паре скорое расставание. Орландо как раз находится на пике своей формы, чего нельзя сказать о его пассии.