Вожделение и похоть: названы самые сексуальные знаки Зодиака

“Как стать привлекательным для противоположного пола?” - мужчины и женщины задаются этим вопросом с давних времен. Речь идет не только о внутренних качествах, хотя, безусловно, они играют важную роль при знакомстве и выборе партнера. Под привлекательностью понимается еще и физическая притягательность, сексуальность, манкость. Астрологи считают, что от природы ею наделены немногие знаки зодиака - их всего пять.

Скорпион

Лавры самого горячего знака зодиака достаются Скорпиону. Представители водной стихии обладают настолько мощной сексуальной энергетикой, что при желании могут заставить страдать от вожделения абсолютно любого человека. Скорпионов можно назвать гуру флирта и чувственных удовольствий.

Под этим знаком родились такие признанные секс-символы, как Леонардо Ди Каприо и Эмилия Кларк.

Лев

Уроженцы огненного знака способны вскружить голову кому угодно. Не стоит забывать, что Львы - хищники, которые получают истинное наслаждение от провокационных игр со своей “жертвой”. И поддаваться их правилам очень приятно.

Среди звезд, рожденных под этим знаком - такие “горячие штучки”, по которым сохнут тысячи фанатов, как Антонио Бандерас и Дженнифер Лопес.

Рыбы

“В тихом омуте черти водятся”, - это про таинственных Рыбок. Люди, которые появились на свет под покровительством водной стихии, притягивают к себе любителей загадок. Представителям противоположного пола так и хочется разгадать их, узнать, какие соблазнительные секреты хранит этот знак.

Именно под созвездием Рыб родились Шэрон Стоун и Дэниел Крейг - знаменитости, от которых без ума миллионы.

Овен

Огненный Овен буквально пышет соблазном. Одного взгляда на представителей знака достаточно, чтобы понять - этот человек удивительно пылок и сексуален. Астрологи говорят, что на разнообразие и страсть в интимной жизни партнерам Овна жаловаться не приходится.

Под этим знаком родились самый притягательный Дракула - Гэри Олдман и модель, экс-ангел Victoria’s Secret Миранда Керр.

Рак

Представители водной стихии считаются одним из самых чувственных знаков в зодиакальном круге. Раки притягивают к себе людей, которые так же, как они сами, ценят изысканные удовольствия и эстетичность.