Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»

Первой работой Сергея Тихонова в кино стал фильм-трилогия Леонида Гайдая «Деловые люди». В 12 лет он впервые оказался на съемочной площадке, а после уже другие режиссеры начали приглашать его в свои картины. Публика была уверена, что талантливый артист построит успешную карьеру, но его жизнь сложилась совершенно иначе.

Так, после школы и съемок в нескольких ярких фильмах он решил стать студентом ВГИКа. Тихонов был уверен в том, что его возьмут в знаменитый вуз, но он не смог пройти вступительные испытания.

Вместо учебы молодой Тихонов отправился в армию, где провел два года. А по возвращении решил вновь подать документы на актерский факультет, но не успел. Во время прогулки его насмерть сбил трамвай. И перспективный актер скончался в возрасте 21 года, оставшись в памяти зрителей как Джонни Дорсет, Вождь краснокожих.