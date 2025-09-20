Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

20 сентября 2025 15:42
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

Кажется, перед нами потенциальный хит осени. 

В Голливуде давно мечтали свести в одной точке атмосферу депрессивного нуара и адреналиновый боевик. Apple TV+ оказался первым, кто решился: их свежий сериал «Последний рубеж» выглядит как мрачный неовестерн, в котором «Настоящий детектив» встречается с «Воздушной тюрьмой», а всё это замешано на ледяной глуши Аляски.

Крушение, превращающее жизнь шерифа в ад

Самолёт с особо опасными заключёнными падает в арктической глуши. Из 29 арестантов часть гибнет, одиннадцать ловят сразу, а восемнадцать исчезают в белой мгле. Согласитесь, напоминает завязку «Воздушной тюрьмы» с Николасом Кейджем. Вот только здесь не будет порядочного арестанта, все равны как на подбор.

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

За ними выходит маршал США Фрэнк Ремник (Джейсон Кларк) — герой усталый, но упёртый. Вместо рутинной погони он оказывается в центре игры, где ставки куда выше, чем поиск беглецов.

Хищник среди снега

Среди заключённых выделяется фигура по имени Хэвлок. Он живет охотой и потому сразу делаем Ремника своей целью, и очень скоро в заложниках оказывается жена маршала.

«Он следит за тобой, Фрэнк. Он хочет понять тебя, чтобы манипулировать», — синопсис из трейлера дает понять, что без жертв сериал точно не обойдется.

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

Кто в деле

Помимо Кларка в проекте засветились Хейли Беннетт в роли агента ЦРУ, Симона Кессел — как жена героя, а также Доминик Купер, Даллас Голдтуд, Тейт Блум и Альфри Вудард. Авторы — Джон Бокенкамп («Чёрный список») и Ричард Д’Овидио («Зов»). То есть за драму и за интригу отвечают люди, умеющие держать зрителя на крючке.

Настоящий детектив vs Воздушная тюрьма

В «Последнем рубеже» сплелось сразу два жанровых ДНК:

  • От «Настоящего детектива» здесь тягучая атмосфера, дух четвертого сезона с Джоди Фостер, и расследование, которое не сулит жителям тундры ничего хорошего.

  • От «Воздушной тюрьмы» — сама завязка: крушение борта с преступниками, охота на беглецов и ощущение, что один из них — не просто уголовник, а дьявол запланировавший крушение.

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

На выходе рождается гибрид: нуарное расследование в ледяной пустыне с кровью, снегом и ощущением, что весь мир смотрит на маршала Ремника, но помочь ему некому.

Когда смотреть

Премьера — 10 октября 2025-го. Первые два эпизода выходят разом, дальше — каждую неделю до 5 декабря. Apple TV+ ставит на «Последний рубеж» как на флагман: здесь и масштаб, и актёры, и тот самый ледяной антураж, где кровь на снегу видна особенно ярко.

Фото: Кадр из сериала «Последний рубеж»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Считали «Одних из нас» самым уникальным зомби-сериалом? Включите это новое аниме — монстры тут смертельно опасны, но их хочется затискать Считали «Одних из нас» самым уникальным зомби-сериалом? Включите это новое аниме — монстры тут смертельно опасны, но их хочется затискать Читать дальше 23 сентября 2025
Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится Читать дальше 22 сентября 2025
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix Читать дальше 21 сентября 2025
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Читать дальше 24 сентября 2025
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Читать дальше 24 сентября 2025
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого Читать дальше 24 сентября 2025
Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста Читать дальше 24 сентября 2025
В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим Читать дальше 24 сентября 2025
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше