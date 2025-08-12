Меню
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек

12 августа 2025 18:36
Людей нет, разрушений нет, населена зверями. И речь не про планету Шелезяка.

Признайтесь, вам ведь тоже казалось, что «Ну, погоди!» — это просто безобидная бесконечная погоня с волком, зайцем и пачкой шуток на фоне советских декораций? Но что, если взглянуть на мульт под другим углом? Углом, который переворачивает восприятие сюжета и превращает его в постапокалиптический хоррор, замаскированный под детскую комедию.

В соцсети набрала популярность теория, автор которой обратил внимание: в мире «Ну, погоди!» нет людей. Города, улицы, кафе, пляжи — всё населено разумными антропоморфными животными. При этом архитектура, транспорт, техника — явно человеческого масштаба. Но самое жуткое — даже не это.

В одной из серий, где герои оказываются в музее, манекены воинов сделаны по человеческому образцу. То есть люди в этой вселенной существовали… но исчезли.

Теория предлагает единственно возможное объяснение: люди были полностью истреблены биологическим оружием. Никаких разрушенных зданий, сгоревших улиц или следов ядерной войны — всё цело, словно цивилизация просто исчезла, оставив города пустыми. А разумные животные заняли их место, освоили быт, одежду, транспорт — и живут, будто так и должно быть.

В этом свете мир «Ну, погоди!» — это не беззаботная детская история, а тихий эпилог планетарной трагедии. Герои гоняются друг за другом, смеются, отдыхают на пляже, а под ногами у них — асфальт, пропитанный прахом тех, кто жил до них. И погиб в один момент.

Ранее мы писали: Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Алексей Плеткин
