Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

25 сентября 2025 20:41
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Ошибка режиссера стала очевидна спустя годы

Сергей Бондарчук снял «Войну и мир» в 60-е так, что её продали в 115 стран, наградили «Оскаром» и записали в «самые» — самый дорогой, самый масштабный, самый пафосный фильм советского кино.

Но прошло время, и западные (и не только) зрители начали шептаться: а стоило ли давать статуэтку? Ошибка режиссёра слишком бросается в глаза.

Великий роман — взрослые лица

Толстой писал о юности, первых балах, наивных признаниях. Бондарчук же пригласил на роли артистов, которые давно перешагнули невинный возраст. Пьер Безухов в романе — двадцатилетний толстяк, ищущий себя.

В фильме — сам 45-летний Бондарчук с мудрым лицом, явно уже повидавший слишком многое. Элен Курагина — героиня едва за двадцать, а играет её 40-летняя Ирина Скобцева. Наташа Ростова — подросток, и только Савельева попала в образ благодаря молодости и своей балетной пластике.

Современному зрителю смотреть на таких «молодых» героев тяжело.

«Это полное несоответствие Толстому», «Война и ложь», — пишут люди в рецензиях. И это не придирки: именно возрастной кастинг ломает ощущение толстовской «юности в цвету».

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Бондарчук против самого себя

Режиссёр даже клялся: балерин в фильме не будет, «они играть не умеют». И кого он взял в итоге? Балерину Людмилу Савельеву, которая вытянула Наташу Ростову так, что вся съёмочная группа ахнула.

Монтажёр Лихачёва настояла — и не прогадала. Савельева стала символом фильма, доказав, что даже на фоне ошибок постановщика можно пробиться на мировой уровень. Возможно, нужно было настоять и на других кастинг решениях.

Парадокс величия

Вячеслав Тихонов (34) играл князя Андрея (27), Василий Лановой (28) — Анатоля Курагина (20), Николай Рыбников (32) — Денисова (21). Возрастные несоответствия были везде.

Для зрителей 60-х это сходило с рук — фильм брал пафосом, баталиями и работой оркестра. Но сегодня публика уже придирчива из-за обилия контента: разрыв между возрастом персонажей и актёров кажется неприличным.

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Итог

Бондарчук снял киноэпопею, которая стала визитной карточкой СССР. Но его же решение с кастингом спустя десятилетия называют роковой ошибкой. Да, фильм вошёл в историю, но ровно с той пометкой: великая победа, добытая с «пенсионерами» в ролях юных героев.

«Обнаженная в вуалях — это совершенно»: Соседов назвал любимый фильм, и с его выбором Бондарчук не согласился бы.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Война и мир» (1965)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР) Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР) Читать дальше 28 сентября 2025
«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни «Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни Читать дальше 28 сентября 2025
«Бежать и не вспоминать»: провал с рейтингом 4,1 ничему не научил — звезда «Служебного романа» заранее похоронила новый ремейк «Бежать и не вспоминать»: провал с рейтингом 4,1 ничему не научил — звезда «Служебного романа» заранее похоронила новый ремейк Читать дальше 28 сентября 2025
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно Читать дальше 30 сентября 2025
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» Читать дальше 30 сентября 2025
«Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры «Становился невменяемым»: как трагично уходил Олег Даль — гений, которого ненавидели режиссеры Читать дальше 30 сентября 2025
«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой «Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой Читать дальше 30 сентября 2025
Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Читать дальше 30 сентября 2025
«Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) «Ваше пальто идет в моей шапке»: только фанаты Данелии отличат по цитатам «Кин-дза-дза!» от других хитов режиссера (тест) Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше