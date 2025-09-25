«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Сергей Бондарчук снял «Войну и мир» в 60-е так, что её продали в 115 стран, наградили «Оскаром» и записали в «самые» — самый дорогой, самый масштабный, самый пафосный фильм советского кино.

Но прошло время, и западные (и не только) зрители начали шептаться: а стоило ли давать статуэтку? Ошибка режиссёра слишком бросается в глаза.

Великий роман — взрослые лица

Толстой писал о юности, первых балах, наивных признаниях. Бондарчук же пригласил на роли артистов, которые давно перешагнули невинный возраст. Пьер Безухов в романе — двадцатилетний толстяк, ищущий себя.

В фильме — сам 45-летний Бондарчук с мудрым лицом, явно уже повидавший слишком многое. Элен Курагина — героиня едва за двадцать, а играет её 40-летняя Ирина Скобцева. Наташа Ростова — подросток, и только Савельева попала в образ благодаря молодости и своей балетной пластике.

Современному зрителю смотреть на таких «молодых» героев тяжело.

«Это полное несоответствие Толстому», «Война и ложь», — пишут люди в рецензиях. И это не придирки: именно возрастной кастинг ломает ощущение толстовской «юности в цвету».

Бондарчук против самого себя

Режиссёр даже клялся: балерин в фильме не будет, «они играть не умеют». И кого он взял в итоге? Балерину Людмилу Савельеву, которая вытянула Наташу Ростову так, что вся съёмочная группа ахнула.

Монтажёр Лихачёва настояла — и не прогадала. Савельева стала символом фильма, доказав, что даже на фоне ошибок постановщика можно пробиться на мировой уровень. Возможно, нужно было настоять и на других кастинг решениях.

Парадокс величия

Вячеслав Тихонов (34) играл князя Андрея (27), Василий Лановой (28) — Анатоля Курагина (20), Николай Рыбников (32) — Денисова (21). Возрастные несоответствия были везде.

Для зрителей 60-х это сходило с рук — фильм брал пафосом, баталиями и работой оркестра. Но сегодня публика уже придирчива из-за обилия контента: разрыв между возрастом персонажей и актёров кажется неприличным.

Итог

Бондарчук снял киноэпопею, которая стала визитной карточкой СССР. Но его же решение с кастингом спустя десятилетия называют роковой ошибкой. Да, фильм вошёл в историю, но ровно с той пометкой: великая победа, добытая с «пенсионерами» в ролях юных героев.

