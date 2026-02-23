Оповещения от Киноафиши
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

23 февраля 2026 22:13

23 февраля 2026 22:13
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

Слишком сложных вопросов не будет, не бойтесь.

23 февраля – отличный повод вспомнить не только парады и тосты, но и советские фильмы, которые годами формировали образ войны на экране. Военное кино СССР давно разобрано на цитаты, а «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие» для многих почти священные картины.

Кажется, что всё это мы знаем наизусть: кто что сказал, кто выжил, а кто нет, в каком году вышла картина и кто её снял. Но стоит копнуть чуть глубже – и начинаются сюрпризы.

Где-то путают реальные факты со сценарными выдумками, где-то массово верят в «общеизвестный» миф, который к фильму отношения не имеет.

Я собрал тест из шести вопросов с минимальным подвохом: без откровенной «угадайки», но с деталями, на которых легко споткнуться даже тем, кто пересматривал классику десятки раз. Проверим, насколько хорошо вы действительно знаете советское кино о войне.

Ранее мы писали: Тест по советским фильмам, с которым справятся только истинные фанаты

Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни старики» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
