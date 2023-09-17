Вовсе не золотой голос России: Басков много лет дурит людей, но больше не выйдет

Николай Басков умеет себя подать. У слушателей, не имеющих музыкального образования, создается впечатление, будто артист виртуозно владеет голосом. Но профессионалы давно раскусили звезду.

Свою карьеру блондин начинал в начале нулевых в Нижегородском театре оперы и балета. Выступления знаменитости оставляли желать лучшего. Басков метил в оперные певцы, но оказался не в состоянии перепеть оркестр. Об этом рассказал педагог по вокалу Александр Уманчук в одном из выпусков YouTube-канала Umanchannel.

Специалист указал на явные ошибки друга Филиппа Киркорова и признался, что в консерватории откровенно смеются над тем, как золотой голос России поет «Зелибобой». К тому же он удивился тому, что Басков не захотел работать над вокальными данными. Видимо, экс-возлюбленный Оксаны Федоровой не посчитал нужным лишний раз утруждать себя. Как говорится «пипл хавает», а это главное.