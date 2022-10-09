Вовсе не волосатый гигант: исполнителя роли Хагрида из «Гарри Поттера» невозможно узнать без грима

Британец Робби Колтрейн прославился благодаря роли великана Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Артист попал в «поттериану» в 51 год. В молодости Колтрейн мечтал стать художником, а позже переквалифицировался в комика и стал выступать на сцене. Вскоре артист понял, что его тянет к актерству.

Робби Колтрейн сыграл несколько запоминающихся ролей – в фильмах «Монашки в бегах», «Ван Хельсинг» и, конечно, в «Гарри Поттере». От природы Колтрейн здоровяк: его рост составляет 185 сантиметров, а вес – 100 килограмм. Но этого было недостаточно до Хагрида, поэтому многие сцены в картине снимали с помощью дублера, чей рост – 220 сантиментов.

Сейчас 72-летний актер продолжает сниматься в кино. Робби Колтрейн был женат на женщине по имени Роне Геммелл. У бывших супругов двое совместных детей – Спенсер и Элис.