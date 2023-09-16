Вовсе не Вицин и Никулин: поразитесь, кто был любимым актером Гайдая

Леонид Гайдай прославился как режиссер, отдающий предпочтение лишь любимым артистам. В свои работы он приглашал знакомые публике лица, но далеко не все фанаты догадываются, кого из актеров он снимал чаще всего.

Как оказалось, в рекордных 11 лентах режиссера можно увидеть Виктора Уральского. Артист появлялся лишь во второстепенных ролях, но все эпизоды с ним стали настоящими жемчужинами фильмов. Например, именно он стал поваром в «Операции „Ы“» или милиционером в «Бриллиантовой руке».

При этом Уральский был близким другом Гайдая. Они познакомились на пробах комедии «Деловые люди» и со временем из коллег стали близкими друзьями. Гайдай и Уральский даже отдыхать ездили вместе, а их дочки Ирина и Оксана общаются до сих пор.

Следующим же в списке самых популярных артистов числится Георгий Вицин. Гайдай приглашал его в 10 своих работ, как и супругу Нину Гребешкову.