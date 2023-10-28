Вовсе не «Утомленные солнцем», которые взяли премию «Оскар»: этот фильм 90-х признали лучшим

Одной из самых продуктивных эпох отечественного кинематографа стали 90-е. В то время режиссеры представили публики множество ярких картин, которые с годами обрели статус культовых. Среди них, например, «Ширли-мырли», «Ворошиловский стрелок» и другие. А Никите Михалкову даже удалось завоевать статуэтку «Оскар» за свою картину «Утомленные солнцем».

При этом среди обычных зрителей далеко не историческая драма считается самым лучшим фильмом того периода. По мнению публики, криминальная драма «Брат» оказала большее влияние на страну и культуру, чем история Михалкова.

«Культовая, знаковая картина», — считают пользователи Сети.

Образ Данилы Багрова стал действительно знаковым, а режиссерский стиль Алексея Балабанова в итоге определил всю эпоху. И престижная награда, а также комплименты критиков, как уверены зрители, не идут ни в какое сравнение с любовью публики.