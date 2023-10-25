Вовсе не усатый старик: звезду фильма «А зори здесь тихие» без грима никто не узнавал

Андрей Мартынов попал в фильм «А зори здесь тихие» по счастливому стечению обстоятельств. Изначально роль старшины Васкова должен быть исполнить другой артист. Но режиссеру пришлось экстренно менять планы. Правда, жалеть об этом не пришлось. Молодой актер превосходно вжился в образ.

Станислав Ростоцкий хотел, чтобы героя сыграл Вячеслав Тихонов. Все к тому и шло, но в дело вмешалась Татьяна Лиознова. Она пригласила звезду в ленту «17 мгновений весны», поэтому постановщик был вынужден искать замену.

Тогда он решил работать с талантами, с которыми массовый зритель еще не был знаком. Так Мартынов и попал на съемочную площадку. На тот момент знаменитости было 26 лет, а ведь ему предстояло примерить на себя образ усатого старика.

Впрочем, для кинематографа подобное перевоплощение не проблема. Интересно, что без грима Андрея Леонидовича никто не узнавал, ведь в реальной жизни он был еще мальчишкой.