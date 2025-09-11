Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест)

Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест)

11 сентября 2025 09:54
Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест)

Проверьте свою интуицию.

Иногда достаточно одного кадра, чтобы безошибочно понять, где снимали фильм. Но бывает и наоборот: сцены так ловко стилизованы, что зрители путаются и уверенно приписывают отечественное кино Голливуду, а зарубежный блокбастер — советской студии.

Ведь у каждой эпохи и у каждой страны есть свои характерные черты. Где-то бросается в глаза манера съемки, где-то — игра актеров, а где-то атмосферу задают детали, которые сложно повторить. Но если вы киноман, то наверняка сможете уловить даже такие тонкости.

Этот тест проверит вашу внимательность и кинематографическую интуицию. Угадаете ли вы, где снимали тот или иной фильм — в СССР или в Голливуде?

Попробуйте — и узнайте, насколько легко вас можно запутать, если речь идет о кинематографе.

А здесь припасли для вас тест на знание советского кинематографа, с которым справятся только настоящие гуру.

Фото: Кадры из фильмов «Вий» (1967), «Сияние» (1980)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Читать дальше 13 сентября 2025
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Читать дальше 11 сентября 2025
«Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну) «Это потрясение»: любимый фильм Волочковой — вовсе не про балет, и всему виной Пугачева (а еще в топ-3 есть драма про войну) Читать дальше 11 сентября 2025
Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций Читать дальше 11 сентября 2025
Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Читать дальше 11 сентября 2025
Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма Тест для тех, кто смотрел «Москва слезам не верит» больше двух раз: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма Читать дальше 10 сентября 2025
Этот тест на 5/5 пройдут лишь фанаты Гая Ричи: отличите «Револьвер» со Стэйтемом от корейского боевика с тем же названием Этот тест на 5/5 пройдут лишь фанаты Гая Ричи: отличите «Револьвер» со Стэйтемом от корейского боевика с тем же названием Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше