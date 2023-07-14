Вовсе не шеф-повар: Ивлев годами водит простых людей за нос

Константин Ивлев позиционирует себя как шеф-повар. Участники шоу «Адская кухня» и «На ножах» боятся его как огня. И совершенно напрасно. Звезда экрана вовсе не тот, за кого себя выдает.

Знаменитости легко удается водить простых людей за нос. У Ивлева даже нет высшего образования, он учился в ПТУ, после чего ушел в армию. Константин всегда был неравнодушен к вкусной еде, поэтому отец посоветовал ему искать свое призвание на кухне.

Ивлев прислушался к этим словам. Сегодня он успешно занимается ресторанным бизнесом. Но «у станка» давно не стоит. Знаменитости больше не интересно готовить самому. Вместо этого он разрабатывает новые концепции развития своих заведений и обучает подрастающее поколение. Вот почему называть звезду шеф-поваром не стоит. Зато грамотным предпринимателем и ресторатором — другое дело.