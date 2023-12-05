Вовсе не шедевр: эти странности испортили фильм «Сердца трех»

Телевизионный фильм «Сердца трех» стал последней работой, созданной советскими кинематографистами. Когда он появился на экранах, страна уже изменила свой строй и стала Россией. И если первое время зрители осыпали комплиментами работу Владимира Попкова, то со временем начали находить в ней весьма значительные нестыковки.

Так, внимательным поклонникам бросилось в глаза знакомство Леонсии Солано и Фрэнсиса Моргана. Героиня принимает незнакомца за своего жениха Генри, настолько сильно они похожи. Но вместо того, чтобы счастливо обнять возлюбленного, она предпочитает наставить на него пистолет. Весь диалог Леонсия угрожает Фрэнсису, что не только противоречит здравому смыслу, но и тексту литературной основы, одноименного романа Джека Лондона.

Вызывает вопросы у зрителей и укус ядовитой змеи. В одной из сцен пресмыкающееся кусает Леонсию, но, оказывается, что это была лабария, ядовитая змея. Героиня теряет сознание, но уже в следующей сцене мальчик успокаивает героев: он уверяет, что это был лишь детеныш лабарии и его укус не опасен для жизни. Однако на самом деле яд даже самой маленькой лабарии может привести к смерти, поэтому телевизионный фильм должен был кончиться именно на этом эпизоде, так как героиня бы не выжила.

Финал ленты также смущает многих поклонников из-за несоответствия литературному источнику. Сценаристы решили поженить Акатаву, роль которой исполняет Пирет Мянгел, с Генри. Но на самом деле героиня погибает.

И эти несостыковки, как признаются поклонники, разочаровывают уже не одно поколение зрителей. Фанаты остаются недовольны картиной, несмотря на ее культовый статус.