Саша Белый и рядом не стоял: Безрукова многие не помнят в этом сериале, а зря — интриги круче «Великолепного века»

Многие поклонники российского кино считают, что первой ролью Сергея Безрукова в кино стал герой Саша Белый в культовом сериале «Бригада». Однако это далеко не так. Актер появлялся и в других проектах до этого сериала. Роли были в основном эпизодические, однако среди них есть весьма яркие. Одна из таких ролей корнет Михаил Стеблов в сериале «Развязка петербургских тайн».

О чем сериал

Сериал «Петербургские тайны» (1994) — историко‑детективная драма, действие которой разворачивается в Петербурге XIX века. Сюжет строится вокруг расследований запутанных преступлений, переплетающих светское общество, бюрократию и криминальный мир города. В центре сюжета знатные княжеские семьи Шадурские и Чечевинские. «Развязка петербургских тайн» является продолжение проекта.

Роль Безрукова

Актер исполнил роль молодого корнета, который пылает любовью и страстью к юной, но уже замужней княгине Марии Чечевинской. Финал героя трагичен. Он застрелился, так как не смог отдать карточный долг. В проекте зрители могут насладиться и вокальными данными актера.

Интересным является тот факт, что в сериале также снялся отец Сергея Безурова. Он исполнил роль полковника Красильщикова. После роли Сергей Безруков сыграл еше в более чем 10 проектах и только в 2001 году пришло время легендарной «Бригады».