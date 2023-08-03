Вовсе не рыцарь: Янковский годами изводил одного члена семьи

Олега Янковского не стало больше десяти лет назад, но его близкие до сих пор скорбят. Актер занимал очень важное место в семье, его обожали все, включая невестку Оксану Фандеру. Женщина признается, что с первого взгляда поняла, что они найдут общий язык. Янковский обладал необыкновенным чувством юмора, которым доводил всех окружающих.

Когда Филипп Янковский привел Оксану к себе домой, девушку приняли очень тепло. Фандера выросла без отца, поэтому была только рада оказаться в кругу большой и дружной семьи и отмечать с ними все праздники.

Олег Иванович окружил невестку заботой, но постоянно над ней подшучивал. Актриса рассказывает, что они со свекром друг друга подкалывали. Сегодня это назвали бы троллингом, но на самом деле под таким общением крылась настоящая любовь.

Фандера вспоминает, что Янковский постоянно ругал ее, когда актриса отказывалась от коммерческих проектов и намекал на «короткий бабий век». Также он шутил, что нашел невестку на улице и удочерил, поэтому теперь несет за нее ответственность.