Вовсе не похож: единственный сын Зайцева выглядит угрожающе

Вячеслав Зайцев дважды вступал в законный брак, но отцом стал лишь единожды. Вторая жена модельера Инна родила ему сына Егора, который уже и сам обзавелся детьми.

Зайцев-младший унаследовал от родителя любовь к модной индустрии и красивым нарядам. В 2019 году он занял должность генерального директора Дома моды, созданного его отцом. Кроме того, он выпустил свою линию одежды под названием YeZ.

И если интересы отца и сына совпали, то о внешнем сходстве говорить не приходится. Единственный наследник модельера вовсе на него не похож. Зайцев был утонченным пижоном, а вот Егор Вячеславович отдает предпочтение совсем другому образу.

Внешне грузный и чересчур маскулинный, он производит на окружающих пугающее впечатление. Зайцев-младший носит густую бороду, и в смокинге его не увидишь. Наследник кутюрье любит спортивный и брутальный стиль в одежде, из-за чего порой выглядит угрожающе.