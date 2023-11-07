Вовсе не по актерам: вот как отличить советское кино от нового с одного кадра

Вы использовали этот прием годами и даже не замечали.

Отличить советское кино от современного можно с одного кадра. Причем необязательно узнавать актеров или помнить сюжет картины. Достаточно просто включить телевизор, увидеть изображение — и сразу ясно, какой фильм перед зрителем.

Конечно, точный год определить вряд ли выйдет. Но вот временной промежуток — легко. Хотя, казалось бы, и озвучка, например, в комедиях Гайдая не уступает нынешней, и картинка высокой четкости.

Период создания фильма выдают детали. В старом кино есть определенный стиль. Кадр выстраивался со скрупулезной точностью, каждая реплика оттачивалась. Благодаря этому картины получались выверенными, чем-то напоминавшими театральные постановки.

Сейчас такого нет. На съемки отводится минимум времени, режиссеры стараются сэкономить, поэтому про жанровое единообразие давно забыли.

Цветопередача тоже подсказывает, в каком году снята кинолента. Взять те же комедии Гайдая. В оригинальной «Кавказской пленнице» ярких оттенков много. Но они не кричащие. Наоборот, чуть приглушенные. В переделке 2014 года тона словно «выкручены» на максимум: это подсказывает, что перед нами новодел.