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Вовсе не на Киркорова: вот на кого на самом деле похожи дети Стоцкой (фото)

11 сентября 2023 08:45
Вовсе не на Киркорова: вот на кого на самом деле похожи дети Стоцкой (фото)

Нет смысла отрицать очевидное.

Анастасия Стоцкая воспитывает сына Александра и дочь Веру. Всякий раз, когда артистка показывает наследников публике, появляются комментарии на тему о том, что они растут копиями Филиппа Киркорова. А с ним у звезды, помнится, был бурный роман.

Певица к таким сравнениям относится с юмором и пониманием. Знаменитость согласна с тем, что ее отпрыски действительно обладают сильным сходством с поп-королем российского шоу-бизнеса. Но гораздо больше они похожи на своего родного отца.

Матерью исполнительница стала в браке с Сергеем Абгаряном, предпринимателем армянского происхождения. Стоит только увидеть его фотографии, как становится очевидным, что рыжая бестия родила вовсе не от своего бывшего возлюбленного, а от законного мужа. К слову, с отцом своих детей она уже развелась и сейчас счастлива в новых отношениях.

Вовсе не на Киркорова: вот на кого на самом деле похожи дети Стоцкой (фото)
Фото: Legion-Media,Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com,соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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