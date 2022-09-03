Вовсе не милые шутники: самые громкие скандалы «Уральских пельменей» прогремели в Сети

Несколько лет уральские кавээнщики судились с бывшим директором и одним из артистов шоу Сергеем Нетиевским. Нетиевский обворовал коллег – его гонорар в несколько раз превышал зарплату остальных артистов. В свою очередь Нетиевский обвинил бывших коллег в финансовых махинациях и потребовал вернуть ему 68 миллионов рублей. Но в 2020-м году суд оставил опального директора ни с чем.

«Плохо закончил» и другой директор «Пельменей», Алексей Лютиков. В 2016-м году мертвое тело 42-летнего Лютикова обнаружили в номере отеля в окружении разбитых бутылок. Мужчина умер от сердечного заболевания, которое усугубили алкоголь и стресс.

Но скандалы с участием «Уральских пельменей» случались и раньше. В 2014 году артисты сфотографировались на площади Независимости в Киеве во время Майдана. Пользователи сети возмутились, что «Пельмени» «делают себе имя на чужой крови». На что артисты развели руками и ответили, что приехали в Киев на гастроли и просто решили посмотреть красивую площадь.