Вовсе не Мария и Иван: какие имена на самом деле являются исконно русскими

Иван, Марья, Алеша, Василиса и другие имена считаются русскими из-за десятков сказок и легенд. Благодаря творчеству публика уверена, что именно так называли новорожденных во времена Древней Руси. Однако эти предположения, как оказалось, нельзя назвать правдой.

Так, жители той эпохи выбирали совершенно другие имена, когда называли своих новорожденных. Например, нередко можно было встретить мальчиков Баженов и Премыслов. И если первое означало «милый» и «желанный», то второе — «мыслящий наперед».

Девочек в Древней Руси принято было называть Горицами и Ладами. Популярными именами также были Велимир, Румяна, а Ясна была больше всего распространена у славян западных.

Ситуация изменилась только после крещения Руси. Тогда в народ вошли имена святых и заимствования из Греции и других стран. А исконные имена постепенно сошли на нет, и теперь их можно встретить лишь в древних текстах.