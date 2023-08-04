Вовсе не Лещенко: настоящая фамилия певца состоит из пяти букв

Многие артисты выбирают себе псевдонимы, чтобы лучше запоминаться публике. Выдуманные имена часто звучат лучше настоящих и помогают создать более яркий сценический образ. Но нередко выбор псевдонима призван создать легенду о родстве с другим именитым артистом.

Так, Прохор Шаляпин до сих пор продолжает пиариться на звучной фамилии, хотя давно известно, что к великому певцу Прохору Шаляпину он не имеет никакого отношения. Оказалось, он далеко не первый среди певцов на нашей эстраде, кто решил пойти по этому пути.

Лев Лещенко с рождения носил другую фамилию, хоть и очень похожую. Настоящая фамилия артистка — Лещев. Он поменял ее не только ради благозвучия, но и для создания ассоциации с другим известным музыкантом. В 20 веке на эстраде был популярный певец Петр Лещенко, тень славы которого и захотел получить Лев Валерьянович.