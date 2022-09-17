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Вовсе не Киркоров: певец много лет скрывал ото всех свою настоящую фамилию

17 сентября 2022 18:00
Вовсе не Киркоров: певец много лет скрывал ото всех свою настоящую фамилию

В артисте нет ни капли болгарской крови. 

Филипп Киркоров гордо заявлял о своих болгарских корнях, пока не выяснилось, что по национальности он вовсе не болгарин, а фамилия певца – придуманная. Секрет раскрыл портал «TV-center».

Отец Филиппа – болгарский певец Бедрос Киркоров – родом из Армении. При рождении он носил армянскую фамилию Крикорян. Бедрос еще в молодости сменил ее на более звучную, когда переехал в Болгарию. Так он надеялся, что на новой родине его примут за своего.

Мать Филиппа Киркорова также не была болгаркой – по некоторым данным, Виктория Марковна Киркорова являлась еврейкой.

Филипп унаследовал от отца не только вокальные данные, но и новую фамилию, которую и прославил на всю страну. И пусть он и не болгарин по национальности, но в родной Болгарии певца до сих пор помнят и любят.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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