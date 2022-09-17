Вовсе не Киркоров: певец много лет скрывал ото всех свою настоящую фамилию

Филипп Киркоров гордо заявлял о своих болгарских корнях, пока не выяснилось, что по национальности он вовсе не болгарин, а фамилия певца – придуманная. Секрет раскрыл портал «TV-center».

Отец Филиппа – болгарский певец Бедрос Киркоров – родом из Армении. При рождении он носил армянскую фамилию Крикорян. Бедрос еще в молодости сменил ее на более звучную, когда переехал в Болгарию. Так он надеялся, что на новой родине его примут за своего.

Мать Филиппа Киркорова также не была болгаркой – по некоторым данным, Виктория Марковна Киркорова являлась еврейкой.

Филипп унаследовал от отца не только вокальные данные, но и новую фамилию, которую и прославил на всю страну. И пусть он и не болгарин по национальности, но в родной Болгарии певца до сих пор помнят и любят.